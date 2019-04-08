ظريف يدعو لإدراج القوات الأمريكية العاملة غرب آسيا على قائمة "الإرهاب" الإيرانية

رام الله - دنيا الوطنأوصى محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، الاثنين، بإدراج القيادة المركزية للقوات الأمريكية، العاملة في منطقة الشرق الأوسط، على قائمة المنظمات "الإرهابية".وجاء في بيان نشرته الخارجية الإيرانية على قناتها في تطبيق (تلغرام)، أن الوزير، في رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، حسن روحاني أوصى المجلس بإدراج "القوات المسلحة الأمريكية المعروفة تحت اسم (CENTCOM)، على قائمة المنظمات الإرهابية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيدرج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات التي تصنفها الولايات المتحدة "إرهابية".وأمس الأحد، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة من الإقدام على إدراجه على قائمتها من المنظمات الإرهابية، قائلا إن القوات الأمريكية في هذه الحال "لن تنعم بالهدوء" في منطقة غرب آسيا.وجاء إعلان الرئيس الأمريكي عن خطوته غير المسبوقة ضد الحرس الثوري الذي يمثل جزءا رسميا من القوات المسلحة الإيرانية، في سياق سياسة الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب على طهران باعتبارها أكبر قوة داعمة للإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، من وجهة نظر واشنطن.