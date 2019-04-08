عاجل

  • مجلس الأمن القومي الإيراني يدرج الجيش الأمريكي على اللائحة الإيرانية للتنظيمات "الإرهابية"

دولي

خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية

خبير طيران يقدم فرضية جديدة لاختفاء الطائرة الماليزية
رام الله - دنيا الوطن
ما يزال خبراء الطيران يقدمون نظرياتهم وتفسيراتهم لحادث اختفاء الطائرة الماليزية (إم.إتش 370) وهي في طريقها من كوالامبور إلى بكين في الثامن من آذار/مارس عام 2014.

ومرت أكثر من خمس سنوات على اختفاء الطائرة التي كانت تقل 239 شخصا (227 من الركاب و12 من أفراد الطاقم)، إلا أن الحادث ما يزال يشكل أكبر لغز في عالم الطيران.

وبعد 38 دقيقة فقط من إقلاعها، وتحديدا تحليقها فوق بحر الصين الجنوبي، فقدت الطائرة (بوينغ 777) الاتصال مع مركز مراقبة الحركة الجوية.

وفي أحدث تفسير لما وقع، قال خبير في الطيران: "إن الطائرة، التي كانت تقوم بالرحلة، قد تكون هبطت في مكان سري ثم أقلعت مرة أخرى خلال اختفائها عن شاشات الرادر لوجهة غير معروفة"، وفق ما نقلت صحيفة (صن) البريطانية.

وذكر جيف وايز، مؤلف كتاب "الطائرة التي لم تكن هناك"، أن الاختفاء عن شاشات الرادار دام نحو 73 دقيقة، مضيفا "هذه مدة كافية لتتمكن الطائرة من الهبوط والإقلاع مرة أخرى".

وتابع: "الواقعة المجهولة حدثت بين الساعة 6:28 مساء و7:41. هل هبطت الطائرة في مكان ما ثم أقلعت من جديد أو هل خرجت عن نطاق الرادار؟"

وأوضح أن "المكان السري الذي يمكن أن تكون الطائرة قد هبطت فيه قد يكون إحدى الغابات في تايلاند أو إندونيسيا أو كمبوديا أو فيتنام".

أخبار ذات صلة

ظريف يدعو لإدراج القوات الأمريكية العاملة غرب آسيا على قائمة &#34;الإرهاب&#34; الإيرانية

ظريف يدعو لإدراج القوات الأمريكية العاملة غرب آسيا على قائمة "الإرهاب" الإيرانية

سفن حربية روسية ترابط في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

سفن حربية روسية ترابط في البحر الأسود تزامنا مع مناورات الناتو

رسميا.. أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة &#34;إرهابية&#34;

رسميا.. أمريكا تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة "إرهابية"

استنفار أمني إسرائيلي عشية انتخابات الكنيست

استنفار أمني إسرائيلي عشية انتخابات الكنيست

أردوغان: الضفة الغربية ملك للفلسطينيين

أردوغان: الضفة الغربية ملك للفلسطينيين

قانون إيراني لاعتبار الجيش الأمريكي &#34;منظمة إرهابية&#34;

قانون إيراني لاعتبار الجيش الأمريكي "منظمة إرهابية"

مرشحان للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري

مرشحان للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري

حزب أردوغان: تصريحات نتنياهو الأخيرة ستُشعل الشرق الأوسط

حزب أردوغان: تصريحات نتنياهو الأخيرة ستُشعل الشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة

الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بن علوي تبني ودعم للرواية الصهيونية ولسياسات الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بن علوي تبني ودعم للرواية الصهيونية ولسياسات الاحتلال

التربية تُنفذ المرحلة السادسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بغزة

التربية تُنفذ المرحلة السادسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بغزة

منوعات

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

عربي

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟