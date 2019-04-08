عاجل

  • مفزاك لايف: مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قصفت قبل قليل هدف مجهول قرب البريج

عربي

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد
رام الله - دنيا الوطن
نفى إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني، تقارير تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي حول حدوث انقلاب عسكري في بلاده.

وفي تصريح لـ (نوفوستي)، أكد عمر الذي يشارك في الدورة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، أنه لم يسمع شيئا عن الانقلاب، مشيرا إلى أن لا صحة لأنباء حول هروب رئيس الدولة، عمر البشير، من البلاد.

وفي وقت سابق، أفادت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر محلية سودانية بحدوث انقلاب عسكري في العاصمة الخرطوم وهروب البشير من البلاد، حتى مزاعم عن التقاط صورة لطائرة تقل رئيس الدولة أثناء مغادرته الطارئة للبلاد.

منذ 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات واسعة يتهم المتظاهرون فيها سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل نقص الوقود والعملات الأجنبية.

أخبار ذات صلة

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

لا هدنة في طرابلس رغم نداء الأمم المتحدة

لا هدنة في طرابلس رغم نداء الأمم المتحدة

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في طرابلس

المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: تفاجأنا بوجود قوات أمريكية في طرابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينييْن بزعم عبورهما السياج من جنوب القطاع

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الأحمد يطالب بإصلاح الاتحاد البرلماني الدولي ليعبر عن اهداف الشعوب ويدافع عن حقوقها

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات شمال الخليل لتوسيع شارع استيطاني

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة

الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

منوعات

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

عربي

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

رئيس البرلمان السوداني ينفي تقارير عن انقلاب عسكري في البلاد

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس