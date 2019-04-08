شؤون فلسطينية

دعوات إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا

دعوات إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى غدا
رام الله - دنيا الوطن
دعا ما يسمى (اتحاد منظمات الهيكل)، لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وحثّ (الاتحاد) أنصاره إلى انتخاب الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى، لصالح اليهود، وبناء (الهيكل) المزعوم في ساحات الحرم، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

ووجه أرنون سيغال، وهو أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة (اتحاد منظمات الهيكل)، رسالة للناخبين من أعضاء جماعات "الهيكل"، بأن يتوجهوا للتصويت لحزبي (زهوت) و(الليكود) اليمينيان، لأنهما يضمان أكبر عدد من أعضاء جماعات (الهيكل)، وفق زعمه.

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