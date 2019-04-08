آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا



نحن آل أبو شملة واخوتهم واصدقائهم نتطلع بعين الأمل والرجاء بأن يعطي الرئيس محمود عباس أبومازن تعليماته للسفارة الفلسطينية بإنقاد حياة ابننا العشريني محمد كامل أبو شملة من غزة والمهاجر لتركيا، والذي سقط من الدور الرابع.



وهو الآن بين الحياة والموت وحالته صعبة جدا، يرقد في المستشفى الحكومي Aydin State Hospital في أزمير ديدم.



ولا يتلقى العناية الفائقة ولا الكامله والمعدات اللازمة نطالبك بالايعاز للعاملين بالسفارة بتحويل محمد إلى احدى مستشفيات اسطنبول بشكل عاجل.



فمحمد يرقد في المشفى وحده وأهله يواجهون صعوبة في السفر إليه. ولكم جزيل الشكر وكلنا أمل ان تجد هذه المناشدة آذان صاغية.





فمحمد يرقد في المشفى وحده وأهله يواجهون صعوبة في السفر إليه. ولكم جزيل الشكر وكلنا أمل ان تجد هذه المناشدة آذان صاغية.

وجهت عائلة أبو شملة مناشدة عاجلة إلى الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا، جاء نصها كالتالي: