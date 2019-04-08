الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة













رام الله - دنيا الوطنقال عبد الاله الاتيرة عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "لدينا استعداد ان نرجع فدائين مثل السابق، كما لدينا استعداد لاعادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج".وأضاف الاتيرة في لقاء تلفزيوني: "وهذا ما نسمعه لنتنياهو، بأن شعبنا مازال بألف خير، فمهما قتل وذبح، فسيخرج بيننا شخص مثل عمر أبو ليلى".وتابع بقوله: "أقول لنتيناهو اخرس، فأنا لوحدي غير مدرب وغير مأطر، ولم استخدم سلاح في حياتي، ولكن القهر والاذلال الذي نراه على الحواجز، كل ذلك دفعت عمر أبو ليلى لأن يصبح رامبو جديد".ووجه الاتيرة نداءً إلى قطاع غزة، أن يعيدوا التفكير مجددا، لافتا إلى أنه منذ 25 عاما من المفاوضات البائسة والتافهة أدت الى خطأ كبير واستراتيجي.