شؤون فلسطينية

(أونروا): سنواصل تقديم خدماتنا حتى حلّ قضية اللاجئين

(أونروا): سنواصل تقديم خدماتنا حتى حلّ قضية اللاجئين
رام الله - دنيا الوطن
أكد ماتياس شمالي، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن وكالته لن تتقاعس في تقديم خدماتها حتّى التوصل لحل جذري لقضية اللاجئين.

وقال شمالي، خلال حفل إطلاق حملة "معا لبيئة خالية من العنف ضد الأطفال"، الذي نُظم في مقر كلية التدريب بمدينة غزة: "يجب أن نصل إلى حل عادل ومنطقي ونهائي لموضوع اللاجئين"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول). 

وبيّن أن أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة أكّد خلال زيارته للأردن قبل عدة أيام، على ضرورة استمرار عمل نحو 700 مدرسة تابعة لوكالة (أونروا)، وموزعة في مناطق عملياتها الخمسة. 

وفي حديثه عن العنف الذي يتعرض له الأطفال الفلسطينيين، قال شمالي إن مقتل نحو 40 طفلا، قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة برصاص إسرائيلي، هو أحد أشكال العنف. 

وقال: "من بين هؤلاء الأطفال نحو 13 طفلا من مدارس (أونروا)، مطالبا بضرورة تفادي ذلك العنف. 

وأوضح أن قطاع غزة يتأثر بعدة عوامل تزيد من "حدة العنف ضد الأطفال"، من بينها عوامل خارجية كـ"الاحتلال والحصار". 

وذكر أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، وثّقت تعرض نحو 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (2-14 عاماً)، للعنف داخل منازلهم، فيما واجه 33% منهم عنفا جسديا. 

وإلى جانب العنف، أشار شمالي إلى "أهمية الالتفات لموضوع عمالة الأطفال والزواج المبكر والعنف بسبب النوع الاجتماعي".

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