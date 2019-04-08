التربية تُنفذ المرحلة السادسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بغزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم، تنفيذ المرحلة السادسة الهادفة إلى تسوية أوضاع طلبة، ومؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، وهذه المرة في كلية فلسطين التقنية- دير البلح.وأشارت التربية، في بيان صحفي، إلى أن هذه المرحلة جاءت ترجمةً لتوجهات الوزارة الرامية إلى تقنين التخصصات، وإنهاء مشكلات طلبة قطاع غزة العالقة منذ فترة طويلة، بالإضافة إلى توصية الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة بشأن تصويب أوضاع برامج كلية فلسطين التقنية- دير البلح، إذ جاء ذلك بعد الإعلان رسمياً عن إغلاق برامج: بكالوريوس المحاسبة والتمويل، وبكالوريوس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، موضحةً أن هذا القرار يتضمن المصادقة على شهادات جميع طلبة هذه التخصصات المنتظمين فيها، والخريجين منها مع عدم استقبال طلبة جدد فيها.وأكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أن هذا القرار يأتي استكمالاً للمراحل السابقة التي أطلقتها الوزارة لتسوية أوضاع طلبة ومؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة، بغية حل مشكلات آلاف الطلبة في القطاع، لافتاً إلى أن هذه المرحلة تم تنفيذها بالتوافق مع عمادة الكلية؛ بما يبرهن أهمية الحفاظ علىالالتزامات الوطنية و‏العربية والدولية للإبقاء على المستوى اللازم والمطلوب للاعتراف بشهادات خريجي مؤسسات التعليم ‏العالي في فلسطين.وثمّن صيدم جهود وتعاون جميع مؤسسات التعليم العالي والطلبة في قطاع غزة، مؤكداً على ديمومة العمل بروح إيجابية لإنهاء هذه الملفات الشائكة وتكثيف التركيز على التخصصات المهنية والتقنية التي من شأنها خلق فرص عمل مناسبة للشباب تتواءم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل.بدوره، أشار رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة أ.د. وليد صويلح إلى أن "الهيئة" ستعلن عن الخطوات المتبقية خلال الفترة المقبلة؛ التي تستهدف تسوية أوضاع مؤسسات تعليم عالٍ أخرى وطلبتها في قطاع غزة.