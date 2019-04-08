رسالة من طالبة فلسطينية إلى الرئيس عباس: لن تردني خائبة

أرسلت الطالبة الفلسطينية نعمة التيسير من سلفيت رسالة إلى الرئيس عباس جاء نصها كالتالي كما وصلت دنيا الوطن:





الرئيس محمود عباس .. حفظه اللهرئيس دولة فلسطينتحية واحتراممبادرة اهديتها الى العاهل الاردني والشعب وقوات الامن والشرطة الاردنيةمعالي الاب والأخ والصديق والعم ... يا راعي المواهب والمبادرات والانجازات المشرفة ، انا ابنتك نعمه التيسير من بلدة كفل حارس – محافظة سلفيت ، التي قمت بتلبية مبادرتها ، ومنذ ان دخلت الصف الاول بالمدرسة قمت بتكريمي في عرينكم فيرام الله .لقد اضاف ذلك بحياتي المبادرة والتطلع لمستقبل افضل لي وللاجيال القادمة ، لذا وبعد زيارتي للملكة الاردنية الهاشمية ولمواقف صاحب حضرة الجلالة الملك الحسين المعظم، والشعب والجيش والشرطة الاردنية ، قررت بمساعدة والدي كتابة الشعر الى الاردن ملكه وشعبنا وجيشا وحكومة ، وقد قمت باعداد فيديو كليب شعري ، وقمت بنشرة في مواقع التوصل الاجتماعي في الاردن ، حيث لاقى هذه الفيديو اكثر من مئة الف مشاهدة خلال 3 ايام ، ونشرته اغلب المواقع الاخبارية الاردنية ، وقدم اهالي الاردن عبر التعليقات شكرهم للشعب الفلسطيني واننا شعب واحد وليس شعبين عبر الاف التعليقات. وقدمت المبادرة للسفير الاردني في رام الله الذي رحب بالمبادرة .لكنني اريد ان اقدم فخامتكم الفيديو في مكتبكم ( نسخة عن الفيديو كليب)، واريد ان اقدم لكم الشكر والتقدير ، لهذه الرجل العظيم الذي رسم البسمة لي ولاهلي وجعل نعمة التيسير كشخصية معروفة على مستوى فلسطين .اتمنى منكم كذلك تقديم الفيديو كليب بشكل رسمي الى الملك، وان تقوموا بتنبي الفيديو ، وكم اتمنى منكم ان اشارك في أي حفل اردني ممثلة عن الشعب الفلسطيني ، فانتم من صانعي البسمة ولن تردوني خائبة باذن الله .اتمنى تحديد لقاء مع معاليكم ، وساحضر في عرينكم في الوقت التي ترونه مناسبا.واريد ان القي الشعر في حضرتكم .الطالبه نعمة تيسير اسماعيل محمد صالح - مدرسة بنات كفل حارس الاساسيةكفل حارس – محافظة سلفيت 0595810777 - 059838615