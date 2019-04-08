شؤون فلسطينية

شاهد: مجدداً.. عهد التميمي لجندي إسرائيلي: "تدخلش فيا بكسرك"

شاهد: مجدداً.. عهد التميمي لجندي إسرائيلي: "تدخلش فيا بكسرك"
عهد التميمي خلال محاكمتها - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من جديد هاجمت الأسيرة المحررة الطفلة عهد التميمي، جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اعتقاله لشقيقها محمد البالغ من العمر (15عاماً).

وأظهر مقطع فيديو، عهد ووالدتها خلال توديعها لشقيقها أثناء اعتقاله من قبل جيش الاحتلال، حيث أوصته بعد تقديم أي إفادة أو التوقيع على أي ورقة.

وحسب الفيديو، فإن جيش الاحتلال منع عهد التميمي من رؤية أخيها مما دفعها للصراخ عليهم بالقول: "تدخلش فيا بأخدش أوامر منك، ولا بكسرك"، وذلك باللهجة الفلسطينية. 4

يذكر أن عهد اعتقلت من قبل جيش الاحتلال بعد ضربها لجندي إسرائيلي اعتدى على أحد أفراد عائلتها بمدينة رام الله.

 


أخبار ذات صلة

قيادات الحركة الاسيرة ومئات الاسرى يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام وإعلان النفير العام بالسجون

قيادات الحركة الاسيرة ومئات الاسرى يخوضون الاضراب المفتوح عن الطعام وإعلان النفير العام بالسجون

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

السجن سبع سنوات لموظف بالقنصلية الفرنسية بزعم نقل أسلحة للفلسطينيين

السجن سبع سنوات لموظف بالقنصلية الفرنسية بزعم نقل أسلحة للفلسطينيين

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة

الاتيرة: مستعدون أن نعود فدائيين مثل السابق بعد 25 عاماً من المفاوضات البائسة

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

(أونروا): سنواصل تقديم خدماتنا حتى حلّ قضية اللاجئين

(أونروا): سنواصل تقديم خدماتنا حتى حلّ قضية اللاجئين

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

التعليقات

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

رأفت: تصريحات نتنياهو حول ضم الضفة انعكاس للعقلية الصهيونية المتطرفة

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

آل أبو شملة يناشدون الرئيس والمسؤولين والعاملين في السفارة الفلسطينية بتركيا

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

حملة المقاطعة تحقق انجازات مهمة في أسبوع مناهضة الأبارتهايد الإسرائيلي

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

منظمة التحرير تطلع وفدًا طلابيًا دنماركيًا على آخر المستجدات الفلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: تصريحات بن علوي تبني ودعم للرواية الصهيونية ولسياسات الاحتلال

"الديمقراطية": تصريحات بن علوي تبني ودعم للرواية الصهيونية ولسياسات الاحتلال

التربية تُنفذ المرحلة السادسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بغزة

التربية تُنفذ المرحلة السادسة لتسوية أوضاع مؤسسات التعليم العالي بغزة

رسالة من طالبة فلسطينية إلى الرئيس عباس: لن تردني خائبة

رسالة من طالبة فلسطينية إلى الرئيس عباس: لن تردني خائبة

أكثر من 56 اعتداءً وانتهاكاً للأقصى و53 اعتداء على الإبراهيمي خلال مارس

أكثر من 56 اعتداءً وانتهاكاً للأقصى و53 اعتداء على الإبراهيمي خلال مارس

منوعات

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

سلمى المصري تنتقد ديمة بياعة

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

أول صورة لوثيقة طلاق سمية الخشاب وأحمد سعد

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

شاهد تفاصيل إنقاذ الأمير هاري من موقف محرج مع حبيبتيه السابقتين

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

عربي

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

روسيا تُعرقل بياناً من مجلس الأمن يُطالب حفتر بوقف الزحف نحو طرابلس

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

ما حقيقة الانقلاب في السودان وتنحي البشير؟

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال