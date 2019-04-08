شاهد: مجدداً.. عهد التميمي لجندي إسرائيلي: "تدخلش فيا بكسرك"

من جديد هاجمت الأسيرة المحررة الطفلة عهد التميمي، جنود الاحتلال الإسرائيلي، خلال اعتقاله لشقيقها محمد البالغ من العمر (15عاماً).







وأظهر مقطع فيديو، عهد ووالدتها خلال توديعها لشقيقها أثناء اعتقاله من قبل جيش الاحتلال، حيث أوصته بعد تقديم أي إفادة أو التوقيع على أي ورقة.







وحسب الفيديو، فإن جيش الاحتلال منع عهد التميمي من رؤية أخيها مما دفعها للصراخ عليهم بالقول: "تدخلش فيا بأخدش أوامر منك، ولا بكسرك"، وذلك باللهجة الفلسطينية. 4





يذكر أن عهد اعتقلت من قبل جيش الاحتلال بعد ضربها لجندي إسرائيلي اعتدى على أحد أفراد عائلتها بمدينة رام الله.











رام الله - دنيا الوطن