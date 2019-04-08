استنفار أمني إسرائيلي عشية انتخابات الكنيست





وابتداء من الساعات المبكرة من يوم غد، سوف يعمل 17000 شرطي بمن فيهم من حرس الحدود والمتطوعين إلى جانب آلاف من حراس الأمن، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).







وسينتشر معظمهم في مراكز الاقتراع المختلفة في أكثر من 10 آلاف من صناديق الاقتراع الموزعة على 4 آلاف مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، من أجل الحفاظ على النظام والأمن العام، وضمان سريان العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي ووفقاً للقانون.





كما وستفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غداً الثلاثاء، إغلاقاً شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، يبدأ من منتصف الليلة ويستمر لـ 24 ساعة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها أنهت كافة استعداداتها اللازمة ليوم الانتخابات الـ21 لـ (كنيست) التي ستجري غداً الثلاثاء، ونشرت قواتها بشكل معزز ومكثف في جميع أنحاء البلاد.وأكدت الشرطة أنها لن تسمح بخرق القانون والعبث بالنظام أو حدوث انتهاكات لقانون الانتخابات، وستعمل على تطبيق القانون بشكل صارم ضد كل من يحاول ارتكاب هذه المخالفات، من أجل ضمان سريان يوم الانتخابات بشكل طبيعي.وستعمل قوات معززة للشرطة، منها العلنية والسرية، بشكل مركز في مراكز الاقتراع والمناطق المحيطة بها؛ لمنع وكشف واتخاذ إجراءات ضد أي أنشطة غير مشروعة، قد تضر بسلامة الجمهور وتعرقل إجراء العملية الانتخابية بشكل اعتيادي ووفق القانون.