اختناق طلاب من مدرسة النهضة بالخليل جراء إطلاق قوات الاحتلال للغازات السامة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من طلاب مدرسة النهضة الأساسية، اليوم الاثنين، بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه الطلاب والهيئة التدريسية في المنطقة الجنوبية، من مدينة الخليل.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الغاز السام باتجاه مدرسة النهضة الأساسية، ما أدى إلى إصابة عدد من طلاب المدرسة بالاختناق، تم معالجتهم ميدانياً، كما أصيب المعلم ماجد الجمل، والآذن شاكر الأطرش، بالإغماء، وتم نقلهما إلى مستشفيات الخليل للعلاج.يذكر، أن مدارس المنطقة الجنوبية، والمكونة من 11 مدرسة، تتعرض بشكل يومي لاستفزازات المستوطنين، وجيش الاحتلال، وعادة ما يتم إطلاق قنابل الغاز السام على المدارس، وتعطيل العملية التعليمية فيها.