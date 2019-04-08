الصحة بغزة: توظيف 650 شخصاً على بند التشغيل المؤقت بالتعاون مع (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن تعيين 650 موظفًا على بند التشغيل المؤقت كدفعة أولى بالتعاون مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بتمويل قطري.وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة، محمود حماد: إنه تم فرز المستفيدين من التشغيل المؤقت من قبل (أونروا) وسيعملون في المهن الفنية والخدماتية بالوزارة، وفق ما نقلت عنه وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وذكر حماد، أنه سيتم تعيين دفعات أخرى من المستفيدين خلال الفترة المقبلة، وذلك لاستكمال حصة الوزارة من المشروع البالغة ألف مستفيد.