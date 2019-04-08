شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على مواطنيْن ويعتقل ثلاثة آخرين بالبلدة القديمة في القدس

الاحتلال يعتدي على مواطنيْن ويعتقل ثلاثة آخرين بالبلدة القديمة في القدس
اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مواطنيْن واعتقلت ثلاثة آخرين، خلال مواجهات في شارع الواد داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على شابين لم تعرف هويتهما بعد، واعتقلت كلاً من: عبود أبو صبيح، وإبراهيم الزيتاوي، وياسر نجيب، بعد اشتباكات بالأيدي، اندلعت بين مقدسيين ومجموعة من المستوطنين، بينهم عضو الكنيست المتطرف أورن حزان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف: أن الوضع ما زال متوتراً في المنطقة وسط تجمهر المواطنين، وحشدٍ من المستوطنين، وقوات الاحتلال.

يذكر، أن شارع الواد يمتد داخل البلدة القديمة من جهة باب العامود ويُفضي الى أسواق وحارات البلدة، وأبواب المسجد الأقصى.

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