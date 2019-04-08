مستوطنون يضعون مادة لاصقة على باب وقفل مسجدٍ في القدس القديمة

رام الله - دنيا الوطنأفاد مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان، بأن مستوطنين، وضعوا اليوم الاثنين، مادة لاصقة على باب وقفل مسجد "الشيخ مكي" في منطقة باب الساهرة داخل أسوار القدس القديمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).يذكر، أن المستوطنين وفي مقدمتهم عصابة (تدفيع الثمن) الإرهابية لطالما اعتدت على المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم في القدس وخارجها، دون ملاحقة أجهزة الاحتلال لهم.