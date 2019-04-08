ما هي أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط؟

نشر موقع (ويبومتريكس) تصنيفاً لأفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط، والذي يعتبر أكبر تصنيف أكاديمي للدراسات التعليمية.







وحسب الموقع، فإن جامعة الملك عبد العزيز في السعودية من أفضل الجامعات على مستوى الشرق الأوسط، فيما ضم التصنيف جامعات لبنانية ومصرية.







وشمل التصنيف عدداً من الجامعات الإسرائيلية، وهي: "تل أبيب، العبرية، التخنيون، معهد وايزمان للعلوم، جامعة بن غريون"، إلى جانب الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة القاهرة في مصر.







واعتبر التصنيف أن الجامعات العربية الثلاث "الملك عبد العزيز بالسعودية، القاهرة في مصر، والأمريكية في بيروت"، من أفضل جامعات الشرق الأوسط.





وحسب تصنيف (التايمز العالمية للتعليم العالي)، فإن جامعة النجاح، كانت الأولى فلسطينياً، تلتها جامعة بيرزيت.









رام الله - دنيا الوطن