شؤون فلسطينية

جامعة النجاح تحصل على المرتبة الأولى بفلسطين في تصنيف التايمز العالمية للتعليم

جامعة النجاح تحصل على المرتبة الأولى بفلسطين في تصنيف التايمز العالمية للتعليم
رام الله - دنيا الوطن
حلّت جامعة النجاح الوطنية في المرتبة الأولى في فلسطين، وضمن أفضل 308 جامعات في العالم، حسب تصنيف مجلة مؤسسة التايمز للتعليم العالي على مستوى العالم، استنادًا إلى أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

وجاء هذا التصنيف، وفقًا لتصنيفات جديدة تقيس التأثير المستدام للجامعة، تقوم به المؤسسة حول العالم، حيث تم تصنيف جامعة النجاح الوطنية في التصنيف الأخير الذي صدر عن التايمز في بداية الشهر الجاري كأول جامعة فلسطينية، وفقًا لتصنيفات تأثير التعليم العالي لعام 2019.

وقد كشفت التايمز للتعليم العالي عن نتائجها الأخيرة، والتي تضمنت أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وفي هذا التصنيف الجديد، فقد أثبتت جامعة النجاح الوطنية قوتها في هذا المجال مع تصنيفها ضمن أفضل 308 جامعات في العالم، وهي الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي تقدم أداءً جيدًا بشكل استثنائي.

وتقيس التصنيفات مساهمة كل جامعة وأداءها فيما يتعلق بكل هدف من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل الصحة والرفاهية، والحد من عدم المساواة، والمساواة بين الجنسين، والعمل المناخي، والتعليم الجيد.

يذكر أن الأمم المتحدة وضعت 17 هدفاً لتحقيق التنمية المستدامة، اختارت منها مؤسسة التايمز 11 هدفاً لتقييم أداء الجامعات، وكان ترتيب جامعة النجاح في كل منها كما يأتي:

101– 200 في هدف المساهمة في النمو الاقتصادي.

101– 200 في هدف الحد من أوجه عدم المساواة.

101– 200 في هدف الترشيد في الاستهلاك والإنتاج.

201+ في هدف قوّة تأثير المؤسسة في المجتمع.

201+ في هدف الاستدامة في البناء والمجتمعات.

201+ في هدف المحافظة على المناخ.

201– 300 في هدف المساواة بين الجنسين.

301+ في هدف جودة التعليم.

301+ في هدف عقد الشراكات المحليّة والعالميّة.

301+ في هدف الإبداع والابتكار والشراكة مع الصناعة.

301+ في هدف الصحة والرفاه.

وتبيّن مؤسسة التايمز للتعليم العالي، أن تصنيفات التأثير تظهر التزام المؤسسة الخاضعة للتصنيف، بدعم أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة في مجال التدريس والبحث ونقل المعرفة، وكذلك تجسيدها في ممارساتها الداخلية.

وأبرق الأستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة، التهنئة لأسرة الجامعة بهذا الإنجاز الجديد، الذي تحقق اليوم، ليضاف إلى سلسلة طويلة من الإنجازات التي حققتها الجامعة في الفترة الأخيرة.

وأكد النتشة، أن تحقيق الجامعة لهذا التصنيف، ما هو إلا نتيجة لجهد جماعي، ساهم بتوفير بيئته الخصبة موظفو الجامعة الأكاديميون والإداريون، وكذلك طلبة الجامعة.

وأضاف النتشة، أن الجامعة ستسعى دوماً إلى المضي قدماً للوصول إلى العالمية، لتصبح بذلك جامعة فلسطينية عربية، تصل إلى العالمية بشهرتها وسمعتها الأكاديمية.

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