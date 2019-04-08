مديرية المعادن الثمينة تدمغ 884 كغم ذهب الشهر الماضي





وأوضحت المديرية في تقريرها الشهري، أن حجم إيراداتها جراء عمليات الدمغ، بلغت ما يقارب 1.93 مليون شيكل، مبينة أن طواقم الرقابة والتفتيش، نفذت خلال الشهر الماضي 27 جولة تفتيشية، شملت 108 محلات ومصانع.







رام الله - دنيا الوطنقالت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين: إن كمية الذهب الواردة إلى المديرية لأغراض الدمغ، بلغت نحو 884 كغم الشهر المنصرم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة مع شهر شباط/ فبراير من العام الجاري.