تحويل القيادي بحماس حسن يوسف للاعتقال الإداري لستة أشهر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل القيادي في حركة حماس، حسن يوسف للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل القيادي في حركة حماس، حسن يوسف للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.
وكانت قوات الاحتلال، أعادت اعتقال يوسف الأسبوع الماضي، دون توجيه تهمة له.
واعتقل القيادي في حماس عدة مرات، وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالاعتقال الإداري، أكثر من مرة.
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