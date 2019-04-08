دولي

أردوغان: الضفة الغربية ملك للفلسطينيين

أردوغان: الضفة الغربية ملك للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن الضفة الغربية ملك للفلسطينيين، وذلك في أعقاب تصريحات لبنيامين نتنياهو، قال فيها إنه سيضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، إذا فاز في الانتخابات، التي تجري يوم غد الثلاثاء.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى العاصمة الروسية موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين، أن الخطوة ما هي إلا إجراء آخر لتكريس الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا على أن تركيا ستقف مع فلسطين، ومتابعاً: "نتنياهو يقوم بأعمال منافية للقانون الدولي".
 

وأشار أردوغان، إلى أن "ما يقوم به نتنياهو غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي، وسنبحث التطورات في فلسطين في موسكو".

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