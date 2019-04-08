إصابة شاب بجراح خطيرة إثر حادث دهس نفذه مستوطن قرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني اليوم الاثنين، بجروح خطيرة، إثر حادث دهس نفذه مستوطن في (شارع 60) قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
أصيب شاب فلسطيني اليوم الاثنين، بجروح خطيرة، إثر حادث دهس نفذه مستوطن في (شارع 60) قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع حادث دهس لشاب (20 عاماً) نفذه مستوطن، حيث أصيب بجراح خطيرة، في (شارع 60) قرب بيت لحم.
وتابع الهلال الأحمر: أنه تم نقل المصاب لأحد مستشفيات القدس.
وتابع الهلال الأحمر: أنه تم نقل المصاب لأحد مستشفيات القدس.
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