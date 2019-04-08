إصابة شاب بجراح خطيرة إثر حادث دهس نفذه مستوطن قرب بيت لحم





وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن طواقمه تعاملت مع حادث دهس لشاب (20 عاماً) نفذه مستوطن، حيث أصيب بجراح خطيرة، في (شارع 60) قرب بيت لحم.



وتابع الهلال الأحمر: أنه تم نقل المصاب لأحد مستشفيات القدس.







رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني اليوم الاثنين، بجروح خطيرة، إثر حادث دهس نفذه مستوطن في (شارع 60) قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية.