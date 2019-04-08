مستوطنون وعناصر من شرطة الاحتلال يقتحمون الأقصى والمصلى المرواني

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة، فيما اقتحمت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال المصلى المرواني، وشرعت بتفتيش عدد من المصلين من فئة الشبان بصورة استفزازية.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن عناصر الاحتلال، انتشرت بشكل لافت بمحيط مبنى ومصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من الأقصى، لتأمين الحماية والحراسة للمستوطنين خلال استماعهم لشروحات حول أسطورة "الهيكل" المزعوم.