الشرطة تكشف ملابسات سرقة مصاغ ذهبي من منزل بقيمة 20 ألف دينار

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم، ملابسات سرقة مصاغ ذهبي بقيمة 20 الف دينار، ومبلغ مالي من داخل منزل، وتلقي القبض على الشخص المشتبه به في طولكرم.وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطناً تقدم بشكوى لدى إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة طولكرم، مفادها قيام مجهول بالدخول إلى منزله وسرقة مصاغ ذهبي بقيمة (20) ألف دينار أردني ومبلغ مالي يقدر بـ (2700) شيكل في طولكرم.وعلى الفور من خلال متابعة القضية، وبعد البحث والتحري والمتابعة المستمرة للقضية، تبين أن السرقة تمت من خلال الدخول للمنزل من خلال خلع قفل باب التسوية الخاصة بالمنزل ومن ثم الدخول للمنزل، حيث تم الاشتباه بشخص وإحضاره لمديرية الشرطة، وبسماع أقواله اعترف بالتهمة المنسوبة إليه والتصرف بالمسروقات.وأكد البيان، أنه تم إحالة المشبة به للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.