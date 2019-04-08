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شؤون فلسطينية

الوزير الحساينة: ندعم المقاول الفلسطيني لنمكنه من الصمود بوجه التحديات

الوزير الحساينة: ندعم المقاول الفلسطيني لنمكنه من الصمود بوجه التحديات
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة تسيير الأعمال، الدكتور مفيد الحساينة على دعمه الكبير للمقاول الفلسطيني، وتمكينه من الصمود في وجه التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المقاولات والإنشاءات الفلسطيني.

جاء ذلك، خلال احتفال تنصيب مجلس اتحاد المقاولين الجديد بغزة، تحت رعاية الوزير الحساينة؛ مشدداً على أهمية النهوض بقطاع المقاولات الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل.

وقال الحساينة، لقد بذلنا كل جهد ممكن من أجل إعادة إعمار منازلكم التي هدمها الاحتلال، خلال العدوان الأخير على غزة، وبفضل الله وبجهود المخلصين من أبناء شعبنا أعدنا إعمار أحياء كانت مدمرة بالكامل في الشجاعية وخزاعة والزنة وبيت حانون وشرقي رفح، وغيرها من مناطق قطاع غزة التي تحولت إلى أكوام من الركام، وأنجزنا 95% من المنازل التي هدمت في العدوان الأخير على غزة؛ جزء من هذه المنازل قيد الإنشاء وجزء آخر في الإجراءات، وسيرى النور قريباً باذن الله.

وأضاف الحساينة: نعلم جيداً أن معاناتكم لا تنتهي في ظل الاحتلال والبطش اليومي الذي تتعرضون له وآلة التدمير المتواصلة بحقكم، خاصة وأن سجلات الوزارة تحتفظ بآلاف الوحدات التي هدمت وتضررت قبل عدوان 2014 وبعده في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على غزة.

وقال الحساينة: لقد اجتهدنا وحاولنا مساعدة الجميع ولا يوجد جهد بشري كامل، فما أصبنا هو توفيق من الله، وإن أخطأنا نسألكم المسامحة، وثقوا بأننا سنبقى دوماً بجانبكم ندافع عن قضاياكم وحقوقكم في كافة المحافل، وسنواصل العمل من أجلكم ومن كافة المواقع، ونتمنى أن تستكمل المشوار حكومة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية.

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