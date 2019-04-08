شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اسرائيل تتجه لانتخاب برلمان لنظام فصل وتمييز عنصري

تيسير خالد: اسرائيل تتجه لانتخاب برلمان لنظام فصل وتمييز عنصري
رام الله - دنيا الوطن
توقع تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتنب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تنتخب دولة اسرائيل برلمانها الواحد والعشرين بأغلبية يمينية ويمينية متطرفة تؤيد بناء نظام أبارتهايد وتمييز عنصري يسيطر على نحو اربعة ملايين مواطن فلسطيني يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران عام 1967 ، فضلا عن مليوني فلسطيني يعيشون في اسرائيل كمواطنين من الدرجة الثانية والثالثة في حقوق المواطنة .

وأضاف أن بنيامين نتنياهو بدأ يتحرك في هذا الاتجاه في حملته الانتخابية ووعوده بضم المناطق المصنفة ( ج ) وأن المؤشرات واضحة على ان اسرائيل تتجه نحو هذا الخيار في تشكيلة الكنيست الاسرائيلي القادم بسيطرة اليمين واليمين المتطرف والعنصري على اغلبية واسعة من عدد مقاعده ، وهي اغلبية  تدعو الى ضم المستوطنات في الكتل الاستيطانية وخارجها بما في ذلك البؤر الاستيطانية التي تجري شرعنتها على قدم وساق الى دولة الاحتلال الاسرائيلي وتراهن في ذلك على دعم وإسناد من الادارة الاميركية بموقف مماثل لموقفها من قرار الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل .

ودعا تيسير خالد الى مواجهة ذلك وعدم الرهان على نتائج مختلفة في انتخابات الكنيست الاسرائيلي وأكد الحاجة الوطنية الملحة للعودة لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني ، الذي انعقد في نيسان عام 2018 وأرسى اساسا سياسيا صالحا لبرنامج مواجهة وطنية واسعة وشاملة مع سياسات حكومة الاحتلال وقرر سلسلة من الاجراءات التي ينبغي احترامها بوقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.

 وسحب الاعتراف بدولة اسرائيل والبدء بخطوات فك ارتباط مع الاحتلال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والادارية والاعداد لعصيان وطني شامل في مواجهة سياسة حكومة اسرائيل هذا الى جانب مواصلة العمل لتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ونقل ملف الاستيطان من جديد الى مجلس الأمن الدولي ومطالبته تحمل مسؤولياته في دفع اسرائيل الى احترام قراراته والامتثال لها بما فيها القرار 2334 لعام 2016 جنبا الى جنب مع دعوة السيدة فاتو بنسودا المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم الاستيطان والشروع دون مماطلة بمساءلة ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم سواء في الكنيسيت الاسرائيلي أو الحكومة أو جهاز القضاء أو غيرها من المستويات السياسية والآمنية والعسكرية وجلبهم الى العدالة الدولية.

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية توزع قسائم شرائية لـ 619 أسرة بمحافظة الوسطى غداً

وزارة التنمية توزع قسائم شرائية لـ 619 أسرة بمحافظة الوسطى غداً

حماس: تصريحات بن علوي تجاوزت حد التطبيع المجاني وهي خذلان لشعبنا

حماس: تصريحات بن علوي تجاوزت حد التطبيع المجاني وهي خذلان لشعبنا

بالتزامن مع انتخابات (كنيست).. جماعات الهيكل تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداً

بالتزامن مع انتخابات (كنيست).. جماعات الهيكل تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداً

تخلله اعتقال شابين.. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين

تخلله اعتقال شابين.. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين

القدوة: مطلوب من سلطة النقد اتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط لمدة عام

القدوة: مطلوب من سلطة النقد اتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط لمدة عام

مستوطنون يصيبون مواطناً والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله

مستوطنون يصيبون مواطناً والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون 17 أسيراً من أبنائهم بسجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون 17 أسيراً من أبنائهم بسجن (نفحة)

رباح: حماس فرطت بتفاهمات تهدئة 2014 وذهبت لتهدئة شكلية كاذبة

رباح: حماس فرطت بتفاهمات تهدئة 2014 وذهبت لتهدئة شكلية كاذبة

الدنيا حكايات

الحرب القادمة مع حزب الله

الحرب القادمة مع حزب الله

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اسرائيل تتجه لانتخاب برلمان لنظام فصل وتمييز عنصري

تيسير خالد: اسرائيل تتجه لانتخاب برلمان لنظام فصل وتمييز عنصري

وزارة التنمية توزع قسائم شرائية لـ 619 أسرة بمحافظة الوسطى غداً

وزارة التنمية توزع قسائم شرائية لـ 619 أسرة بمحافظة الوسطى غداً

بالتزامن مع انتخابات (كنيست).. جماعات الهيكل تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداً

بالتزامن مع انتخابات (كنيست).. جماعات الهيكل تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداً

تخلله اعتقال شابين.. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين

تخلله اعتقال شابين.. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين

القدوة: مطلوب من سلطة النقد اتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط لمدة عام

القدوة: مطلوب من سلطة النقد اتخاذ قرار تاريخي بتأجيل الاقساط لمدة عام

مستوطنون يصيبون مواطناً والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله

مستوطنون يصيبون مواطناً والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون 17 أسيراً من أبنائهم بسجن (نفحة)

عدد من أهالي أسرى غزة يزورون 17 أسيراً من أبنائهم بسجن (نفحة)

زوارق الاحتلال تُطلق النار صوب مراكب الصيادين بعرض بحر شمال القطاع

زوارق الاحتلال تُطلق النار صوب مراكب الصيادين بعرض بحر شمال القطاع

منوعات

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

هذه الممثلة أول ضحايا مقلب رامز جلال في رمضان

من &#34;ذوي الاحتياجات الخاصة&#34;.. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

من "ذوي الاحتياجات الخاصة".. نسرين طافش تتحدث عن شقيقتها نضال لأول مرة

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ظهور أنغام مع مروان خوري يضعها في ورطة كبيرة.. ومطالبات بمحاكمتها

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد&#34;فيديو الجرابيع&#34;؟

ماهي رسالة نضال الأحمدية لهالة صدقي بعد"فيديو الجرابيع"؟

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

الإعلامية السعودية نادين البدير تتصل بمعالج روحاني على الهواء ليعيد لها زوجها‎

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

إليسا تتعرض لموقف محرج بسبب خاشقجي

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

ميريام فارس: لهذا السبب أرفض ظهور زوجي في السوشيال ميديا

وفاة الفنان إسماعيل محمود بشكل مفاجئ

وفاة الفنان إسماعيل محمود بشكل مفاجئ

رفضت العمل معه فقرر أن يوقعها في شباكه..قصة وليد توفيق مع ملكة جمال الكون

رفضت العمل معه فقرر أن يوقعها في شباكه..قصة وليد توفيق مع ملكة جمال الكون

أنغام تمنح زوجها قبلة وحضن على الملأ احتفالا بجائزة الموريكس

أنغام تمنح زوجها قبلة وحضن على الملأ احتفالا بجائزة الموريكس

عربي

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

لا هدنة في طرابلس رغم نداء الأمم المتحدة

لا هدنة في طرابلس رغم نداء الأمم المتحدة