وزارة التنمية توزع قسائم شرائية لـ 619 أسرة بمحافظة الوسطى غداً



وأوضح أن الرابط الذي تم نشره على موقع الوزارة، ليس خاصاً بالقسائم الشرائية، وإنما لتحديث البيانات، بالإضافة إلى إعطاء الفرصة للمواطنين الذين لم يسجلوا مسبقاً.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن توزع وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، يوم غدٍ الثلاثاء، قسائم شرائية بقيمة 10 دولارات للفرد تستهدف، 619 أسرة في محافظة الوسطى.من جهته، قال وكيل الوزارة، يوسف إبراهيم في تصريحات صحفية: إن هذه القسائم ليس لها علاقة بالقسائم الشرائية التي ستوزعها اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، خلال الفترة المقبلة.وكان إبراهيم، أكد في تصريحات لـ"دنيا الوطن" أنه لا جديد فيما يتعلق بالقسائم الشرائية الممنوحة من دولة قطر إلى الأسر الفقيرة بالقطاع.