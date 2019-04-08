شؤون فلسطينية

بالتزامن مع انتخابات (كنيست).. جماعات الهيكل تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداً

بالتزامن مع انتخابات (كنيست).. جماعات الهيكل تدعو لاقتحامات واسعة للأقصى غداً
مستوطنون في الأقصى-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
دعا "اتحاد منظمات الهيكل" المزعوم، إلى اعتبار غدٍ الثلاثاء، يوماً مركزياً لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع انتخابات (كنيست) الإسرائيلي.

وحثّ أنصار الاتحاد على انتخاب أي من الأحزاب التي تنادي بتغيير الوضع القائم في الأقصى لصالح اليهود.

من جهته، طالب أحد أبرز أعضاء مجلس إدارة اتحاد "منظمات الهيكل" ويدعى "أرنون سيجال" بتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود على غرار المسجد الإبراهيمي في الخليل، وطالب بفتحه لليهود على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة بشكل نهائي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ووجّه سيجال رسالة للناخبين من أعضاء الجماعات المتطرفة بأن يتوجهوا لحزب (الهوية) وحزب (الليكود)، معتبراً أن هذين الحزبين يضمّان أكبر عدد من أعضاء جماعات الهيكل.

وحسب ما نشرته هذه الجماعات المتطرفة، فإن اقتحامات الغد وهو يوم انتخابات (كنيست) للمسجد الأقصى، سيقودها أعضاء وحاخامات بارزون.

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