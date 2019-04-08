تخلله اعتقال شابين.. إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين، اليوم الاثنين، بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، عقب اقتحام مخيم جنين، تخلله اعتقال شابين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، أن عشرات الشبان، أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الصوت والغاز صوبهم، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، جرى معالجتهم ميدانياً.كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد مصطفى القنيري، وأيهم فخري سليط، بعد دهم منزلي ذويهما في المخيم.