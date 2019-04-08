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قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام

قطر: لو قطعنا الغاز عن الإمارات لغرق ثلث سكان دبي وأبوظبي بالظلام
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد آل محمود، أن توجيهات أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني منذ أول يوم لاندلاع الأزمة، قضت بعدم جعل الناس تتأثر بأي خلاف بين الدول.

وقال آل محمود، في تصريحات لقناة (روسيا اليوم)، خلال أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة: إن الإمارات قاطعت كل شيء مع قطر ما عدا الغاز القطري. 

وأضاف: "لو قطعنا الغاز عن الإمارات، وهذا من حقنا وفقاً للقوانين الدولية؛ لأنهم هم من بدؤوا الحصار، لغرق ثلث دبي وثلث أبو ظبي في الظلام"، مؤكداً أن توجيهات الأمير تميم كانت بأنه لا يريد للناس أن تعاني.

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