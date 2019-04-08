خديجة جنكيز: اشتقنا إليك يا جمال

رام الله - دنيا الوطنغردت خطيبة الكاتب السعودي الراحل، جمال خاشقجي، بصورتها معه، بعد مضي ما يزيد على ستة أشهر على جريمة مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.وعلقت الباحثة التركية، خديجة جنكيز: "اشتقنا إليك كثيراً يا جمال".ولا تزال قضية قتل خاشقجي في أروقة المحاكم السعودية، ولم يُبت أي حكم ضد المتورطين فيها.وكانت وسائل إعلام، كشفت أن السلطات السعودية منحت أبناء خاشقجي، منازل فارهة، وتعويضات مالية، كجزء من دية الكاتب الراحل.