للمرة الثانية.. الحكومة السودانية تَحجب مواقع التواصل الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطنحجبت الحكومة السودانية، أمس الأحد، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في خطوة تعد الثانية من نوعها منذ اندلاع التظاهرات في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.وفشل السودانيون في التواصل عبر مواقع (واتساب وفيسبوك وتويتر) بسبب حجبها، ولجأ كثيرون لخدمات كسر الحظر الموجودة بالجوالات الحديثة.وكانت الحكومة السودانية، حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في المرة الأولى لنحو شهرين، مع اندلاع التظاهرات في عدد من مدن السودان في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قبل أن تلغي الحظر.