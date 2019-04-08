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الصحة بغزة تتحدث عن الغاز المجهول الذي أطلقه الاحتلال شرقي القطاع

الصحة بغزة تتحدث عن الغاز المجهول الذي أطلقه الاحتلال شرقي القطاع
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يستخدم القوة القاتلة ضد المواطنين المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 271 مواطنًا، واصابة 16.500 آخرين بجراح مختلفة.

وقال القدرة، في تصريحات صحفية: إن طبيعة الإصابات التي وصلت للمستشفيات خلال مسيرات العودة، تظهر نوايا الاحتلال في القتل والتشويه، مضيفًا: "الاحتلال استخدم كذلك أنواعاً مختلفة من الرصاص الحي إلى جانب قنابل غاز مجهولة، وغير مرمزة، تُحدث ارتدادات صحية للمصابين"، في إشارة للغاز الملون الذي أطلقه جنود الاحتلال الجمعة الماضي.

وأوضح، أن الاحتلال طور أساليبه القمعية، باستخدام قنابل غاز معدنية ومدببة الرأس كأداة للقتل والتشويه، تسببت باستشهاد 6 مواطنين منهم 4 أطفال، وإصابة العشرات بتشوهات مختلفة.

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