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مستوطنون يصيبون مواطناً والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله

مستوطنون يصيبون مواطناً والاحتلال يعتقل 4 مواطنين في رام الله
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجروح طفيفة في رأسه، عقب اقتحام مستوطنين لقرية جيبيا، فيما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين من مدينة البيرة، وبلدتي النبي صالح وسلواد، في محافظة رام والبيرة.

وقال نائب رئيس مجلس قروي قرية جيبيا فخر الدين شلش: إن مستوطنين هاجموا القرية، الليلة الماضية، ورشقوا المواطنين بالحجارة، ما أدى لإصابة المواطن ماهر صابر شلش بجروح طفيفة في رأسه.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: محمد باسم التميمي، ومؤيد حمزة التميمي، من قرية النبي صالح شمالاً، وعبد الفتاح حامد من قرية سلواد شرقاً، كما اعتقلت طارق خضيري من مدينة البيرة.

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