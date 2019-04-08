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قانون إيراني لاعتبار الجيش الأمريكي "منظمة إرهابية"

قانون إيراني لاعتبار الجيش الأمريكي "منظمة إرهابية"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نواب في البرلمان الإيراني عن إعداد مشروع قانون، يعتبر الجيش الأمريكي "منظمة إرهابية"، رداً على نية واشنطن، وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وقال حسين نقوي حسيني، عضو لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى)، إنه تم إعداد مشروع قانون، يعتبر القوات العسكرية الأمريكية والقواعد الأمريكية في المنطقة أنها إرهابية، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).

وأضاف حسيني، أنه سيجري التصويت على هذا المشروع في حال أدرجت واشنطن الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب.

بدوره، هدد النائب علي رضا سليمي، خلال كلمته في البرلمان باستهداف إيران للقواعد الأمريكية في المنطقة في حال اتخذت واشنطن هذه الخطوة.

وكانت (وول ستريت جورنال) نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.

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