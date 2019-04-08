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الفتياني: قائمة وزراء حكومة اشتية لم تُجهّز والإعلان عنها منتصف الشهر

الفتياني: قائمة وزراء حكومة اشتية لم تُجهّز والإعلان عنها منتصف الشهر
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، أن قائمة وزراء الحكومة الفصائلية المقبلة، برئاسة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، لم تجهز بعد.

وأوضح الفتياني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحديث عن انتهاء المشاورات مع الفصائل الفلسطينية، وتقديم القائمة للرئيس محمود عباس عار عن الصحة، لافتاً إلى أنه من المُرجح أن يقدم اشتية قائمته للرئيس عباس اليوم الاثنين.

وأضاف الفتياني: "الرئيس عاد إلى أرض الوطن أول أمس، ومن المتوقع أن يجري اجتماعاً اليوم مع الدكتور اشتية؛ لبحث نتائج الحوارات مع الفصائل وقائمة الوزراء"، متسائلاً ما الحاجة للمشاروات مع الفصائل، إذا كانت القائمة جاهزة.

وحول موعد إعلان الحكومة المقبلة، قال الفتياني، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة سيكون وفق المهلة القانونية المحددة لها، والتي تنتهي منتصف الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الحكومة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس حسب هذه المهلة.

يذكر، أن وسائل إعلامية، أكدت أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تسلم من اشتية قائمة بأسماء الوزراء للحكومة المقبلة التي شكلت من فصائل منظمة التحرير. 

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