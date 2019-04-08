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دولي

ترامب يُعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي من منصبها

ترامب يُعلن استقالة وزيرة الأمن الداخلي من منصبها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقالة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، من منصبها، مشيراً إلى أن كيفن ماكالينا، سيقوم بتولي مهام رئيس الأمن الداخلي.

وقال ترامب، عبر (تويتر)، الاثنين: "وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن، ستغادر منصبها، أود أن أشكرها على خدمتها، ويسرني إعلان أن الرئيس الحالي لدائرة الجمارك وحرس الحدود، كيفن ماكلينان، سيتولى مهام القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي، أثق بأن كيفن سيقوم بعمل ممتاز".

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال)، قد ذكرت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نقلاً عن مسؤولين لم تكشف عنهم في البيت الأبيض والإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، قرر تغيير وزيرة الأمن الداخلي، كيرستين نيلسن، لكنه لم يستقر بعد على توقيت ذلك.

وتولت نيلسن (46 عاماً) هذا المنصب منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017، وقادت نيلسن وزارة مسؤولة عن تنفيذ أكثر سياسات ترامب جدلاً، مثل خطته لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، وفصل أولاد المهاجرين عن أسرهم.

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