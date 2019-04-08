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شؤون فلسطينية

نتنياهو مُدافعاً عن سياسته بغزة: لم يُقتل إسرائيلي واحد خلال السنوات الماضية

نتنياهو مُدافعاً عن سياسته بغزة: لم يُقتل إسرائيلي واحد خلال السنوات الماضية
بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن سياسته في قطاع غزة، التي تعرضت لانتقادات من قبل خصومة السياسيين، لافتاً إلى أن الجنرالات الثلاثة قادة تحالف "أزرق أبيض" المنافس، لم يقترحوا شيئاً مختلفاً بخصوص القطاع.

وأضاف نتنياهو، وفق ما أوردت (i24news) الإسرائيلية: "يبدو أن القادة الثلاثة لم يدركوا أن الدرس الرئيسي من غزة هو عدم تكرار ذلك في الضفة الغربية، ويبدو أنهم كانوا يدافعون عن قدرتهم على الرد بطريقة مدروسة، وخلال السنوات الأربع والنصف الماضية لم يقتل إسرائيلي واحد".

وأكد نتنياهو، أنه لن يُخرج أي مستوطن إسرائيلي من الضفة الغربية بالقوة"، قائلاً: "أنا ضد التطهير العرقي، وسأطبق القانون الإسرائيلي في التكتلات اليهودية في الضفة الغربية".

واستدرك: "لكن يجب أن أوضح أنني لا أنوي ضم كامل الضفة الغربية، وأريد أن أفعل قدر استطاعتي لدعم إسرائيل"، مؤكداً أنه لن يزيل أي مستوطنة.

وتابع: "لقد شرحت للرئيس ترامب، أن هذه هي سياستي، قلت مراراً وتكراراً، لن أقتلع أي إسرائيلي بالقوة، أنا ضد التطهير العرقي برمته، وسأؤكد أن المواطنين الإسرائيليين ليسوا منبوذين، في المرحلة الثانية، سأوسع السيادة الإسرائيلية".

وأضاف: "يمكنني القول أنني التقيت بعدد قليل من القادة العرب، هم يفهمون تمسكنا بالأرض"، معبراً عن رفضه التخلي عن السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية لنهر الأردن.

وأشار إلى أنه يجب على إسرائيل أن تحتفظ بسيطرة أمنية وإدارية كاملة على المنطقة (ج) والتي تشكل 60% من مناطق الضفة الغربية.

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