الشرطة بغزة: نقوم بواجبنا من أجل توقيف المعتدين على د. كلوب

رام الله - دنيا الوطنتحدثت الشرطة الفلسطينية في غزة، عن حادثة الاعتداء على د. محمد كلوب في مستشفى غزة الأوروبي، مساء الثلاثاء الماضي.وقالت في بيان لها: "منذ وقوع الاعتداء على الطبيب في مستشفى غزة الأوروبي د. محمد كلوب، مساء الثلاثاء الماضي، تتابع الشرطة حيثيات القضية".وأضافت الشرطة: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأصول فور وقوع الاعتداء، وتقوم الشرطة بواجبها من أجل توقيف المعتدين، واستكمال الإجراءات القانونية في القضية".وكانت الأطر النقابية الطبية في المحافظات الجنوبية، قررت تعليق الدوام بشكل كلي ما عدا الأقسام الحرجة في مستشفى غزة الأوروبي اليوم الاثنين الموافق 08/04/2019.كما قررت تعليق الدوام بشكل جزئي من الساعة 11:00 صباحاً حتى الساعة 13:00 مساءً، ما عدا الأقسام الحرجة في جميع المستشفيات الحكومية في كل المحافظات الجنوبية، وكذلك في مراكز الرعاية الأولية اليوم الاثنين.