الاحتلال يَشُنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال 21 فلسطينياً ويُصادر أموالاً





وأضاف: تم ضبط أسلحة مصنعة محلياً، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المُخصصة لتمويل العمليات، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 21 فلسطينياً.وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 21 فلسطينياً الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.