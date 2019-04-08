الاحتلال يَشُنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال 21 فلسطينياً ويُصادر أموالاً

الاحتلال يَشُنُّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية تطال 21 فلسطينياً ويُصادر أموالاً
رام الله - دنيا الوطن
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 21 فلسطينياً.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 21 فلسطينياً الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طالت 21 فلسطينياً.
وقال المتحدث باسم الجيش: إنه تم اعتقال 21 فلسطينياً الليلة الماضية، من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأضاف: تم ضبط أسلحة مصنعة محلياً، ومصادرة عشرات الآلاف من الشواكل المُخصصة لتمويل العمليات، وفق زعمه.
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