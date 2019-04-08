الطقس: أجواء صافية وانخفاض طفيف على درجات الحرارة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 22-12 24-13 17-9 بيت لحم 22-12 24-13 17-9 رام الله والبيرة 21-11 23-12 16-8 طولكرم 25-14 28-15 21-11 نابلس 23-13 25-14 18-10 قلقيلية 25-14 28-15 21-11 جنين 26-13 28-14 21-10 سلفيت 22-12 24-13 17-9 طوباس 26-13 28-14 21-10 روابي 23-13 25-14 18-10 الخليل 21-11 23-12 16-8 غزه 26-15 29-16 22-12 أريحا 31-16 32-16 25-13 خانيونس 26-15 29-16 22-12 الأغوار الشمالية 29-14 30-14 23-11 رفح 25-14 28-15 23-11

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الثلاثاء صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.يكون الجو يوم الخميس غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: