العملات: انخفاض على سعر صرف العملات مقابل الشيكل
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين 8 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.01 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.00 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الاثنين 8 نيسان/ إبريل، على النحو التالي:
سعر صرف الدولار الأمريكي: 3.56 شيكل.
سعر صرف الدينار الأردني: 5.01 شيكل.
سعر صرف اليورو الأوروبي: 4.00 شيكل.
سعر صرف الجنيه المصري: 0.20 شيكل.
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