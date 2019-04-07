البرغوثي: وقاحة نتنياهو تؤكد المخططات الاسرائيلية بضم كل الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان تصريحات نتنياهو العنصرية الوقحة بضم المستعمرات الاستيطانية و فرض السيادة الاسرائيلية قد كشفت وأكدت حقيقة المخططات الاسرائيلية بضم و تهويد كل الضفة الغربية ولا فرق في هذا بين الاحزاب الصهيونية.و أكد البرغوثي ان نتنياهو يريد ان يكرر في رام الله و نابلس و الخليل وباقي مناطق الضفة الغربية ما فعله بن غوريون و قادة العصابات الصهيونية بيافا و حيفا و الجليل و النقب وباقي اراضي ١٩٤٨.و قال البرغوثي يخطئ نتنياهو واقطاب الحركة الصهيونية ان ظنوا ان الشعب الفلسطيني سيرضخ لنظام الابرتهايد العنصري أو يقبل بالعبودية للعنصرية الصهيونية، أو ان يتخلى عن كفاحه و مقاومته من اجل الحرية .و اذا أصر نتنياهو على قتل فكرة الدولة الفلسطينية فسيجد امامه شعب فلسطين بكامله يناضل لاسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.و قال البرغوثي انه قد صار واضحا ان ما يقوله و يفعله نتنياهو يتم بتنسيق كامل مع ادارة ترامب، التي لن تكون صفقتها سوى تنفيذ لرغبات الحركة الصهيونية و استراتيجيتها.واضاف ان مايجرى يجب ان يوقظ ضمائر كل الفلسطينيين كي ينحوا خلافاتهم جانبا و يتوحدوا في مواجهة إعصار الضم والتهويد القادم.