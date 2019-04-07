البرغوثي: وقاحة نتنياهو تؤكد المخططات الاسرائيلية بضم كل الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان تصريحات نتنياهو العنصرية الوقحة بضم المستعمرات الاستيطانية و فرض السيادة الاسرائيلية قد كشفت وأكدت حقيقة المخططات الاسرائيلية بضم و تهويد كل الضفة الغربية ولا فرق في هذا بين الاحزاب الصهيونية.
و أكد البرغوثي ان نتنياهو يريد ان يكرر في رام الله و نابلس و الخليل وباقي مناطق الضفة الغربية ما فعله بن غوريون و قادة العصابات الصهيونية بيافا و حيفا و الجليل و النقب وباقي اراضي ١٩٤٨.
و قال البرغوثي يخطئ نتنياهو واقطاب الحركة الصهيونية ان ظنوا ان الشعب الفلسطيني سيرضخ لنظام الابرتهايد العنصري أو يقبل بالعبودية للعنصرية الصهيونية، أو ان يتخلى عن كفاحه و مقاومته من اجل الحرية .
و اذا أصر نتنياهو على قتل فكرة الدولة الفلسطينية فسيجد امامه شعب فلسطين بكامله يناضل لاسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.
و قال البرغوثي انه قد صار واضحا ان ما يقوله و يفعله نتنياهو يتم بتنسيق كامل مع ادارة ترامب، التي لن تكون صفقتها سوى تنفيذ لرغبات الحركة الصهيونية و استراتيجيتها.
واضاف ان مايجرى يجب ان يوقظ ضمائر كل الفلسطينيين كي ينحوا خلافاتهم جانبا و يتوحدوا في مواجهة إعصار الضم والتهويد القادم.
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان تصريحات نتنياهو العنصرية الوقحة بضم المستعمرات الاستيطانية و فرض السيادة الاسرائيلية قد كشفت وأكدت حقيقة المخططات الاسرائيلية بضم و تهويد كل الضفة الغربية ولا فرق في هذا بين الاحزاب الصهيونية.
و أكد البرغوثي ان نتنياهو يريد ان يكرر في رام الله و نابلس و الخليل وباقي مناطق الضفة الغربية ما فعله بن غوريون و قادة العصابات الصهيونية بيافا و حيفا و الجليل و النقب وباقي اراضي ١٩٤٨.
و قال البرغوثي يخطئ نتنياهو واقطاب الحركة الصهيونية ان ظنوا ان الشعب الفلسطيني سيرضخ لنظام الابرتهايد العنصري أو يقبل بالعبودية للعنصرية الصهيونية، أو ان يتخلى عن كفاحه و مقاومته من اجل الحرية .
و اذا أصر نتنياهو على قتل فكرة الدولة الفلسطينية فسيجد امامه شعب فلسطين بكامله يناضل لاسقاط نظام الابرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية.
و قال البرغوثي انه قد صار واضحا ان ما يقوله و يفعله نتنياهو يتم بتنسيق كامل مع ادارة ترامب، التي لن تكون صفقتها سوى تنفيذ لرغبات الحركة الصهيونية و استراتيجيتها.
واضاف ان مايجرى يجب ان يوقظ ضمائر كل الفلسطينيين كي ينحوا خلافاتهم جانبا و يتوحدوا في مواجهة إعصار الضم والتهويد القادم.
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