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تعرف على طائرة سلاح الجو الإسرائيلي المستقبلية

تعرف على طائرة سلاح الجو الإسرائيلي المستقبلية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الجيش الاسرائيلية طلبا للحكومة الأمريكية لشراء طائرة شحن وقود أمريكية من نوع (KC-46) التي تنتجها شركة بوينغ الأمريكية والتي من شأنها رفع مستوى القدرات العملياتية لدى سلاح الجو الاسرائيلي.

ووفقا لموقع (واللا) الاسرائيلي، أوضحت مصادر أمنية بأن الحديث يدور عن شراء طائرة شحن تعتبر الأكثر تقدما لدى الجيش الأمريكي، فمن شأن هذه الطائرة رفع قدرات الجيش الاسرائيلية الهجومية وخصوصا ضد الأهداف البعيدة المدى مثل إيران.

هذا وتتميز طائرة الشحن (KC-46) التي تم تطويرها عن طائرة السفر 767 بقدرات عالية، فتستطيع تزويد الوقود لثلاث مقاتلات جوية في السماء في أن واحد، كما أنها محصنة أمام الهجمات الكيمياوية والبيولوجية، إضافة على أنها تستطيع العمل في جميع الظروف الجوية المختلفة، علاوة عن قدرتها حمل عشرات الأشخاص وأنظمة عملياتية كبيرة وأكثر من 94 طن من الوقود.

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