إعلام الأسرى: مصلحة السجون ترفض الحديث في بعض القضايا المركزية

رام الله - دنيا الوطنأكد مكتب إعلام الأسرى، أن إدارة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال ترفض الحديث في بعض القضايا المركزية للأسرى، لافتا إلى أن الجهود التي بذلت وما زالت تبذل حتى الآن؛ لتجنيب الأسرى معركة الإضراب، قد تتغير في أي لحظة.وأشار مكتب اعلام الاسرى، إلى أنه لا يوجد اتفاق حتى اللحظة مع إدارة السجون، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني، التحلي برباطة الجأش والبقاء على جهوزية لدعم الأسرى ومساندتهم في حال جد جديد.وكانت الحركة الاسيرة، قد اعلنت في وقت سابق، عن تأجيل خطوة الاضراب المفتوح عن الطعام، بسبب وجود مفاوضات مع ادارة مصلحة السجون.