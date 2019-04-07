اعلام معبر (إيرز): وصول 492 مواطنا الى قطاع غزة خلال شهر إبريل

رام الله - دنيا الوطنأكد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، أن حصيلة القادمين لقطاع غزة، من الحلات الانسانية والتجار والشخصيات والمؤسسات خلال شهر نيسان/إبريل، بلغت 492 مواطناً.وبين المكتب الاعلامي في حصيلة اصدرها اليوم الأحد، ان عدد القادمين من الحالات المرضية ، بلغ 61 مريضاً، و52 مرافقا، وحالة واحد مريض اسعاف، ومرافق واحد معه، فيما وصلت حالتان من الوفيات مع مرافقيْن.إلى ذلك، اكد المكتب الاعلامي، أنه عاد تسعة اشخاص الى قطاع غزة من جسر الكرامة إلى قطاع غزة، فيما عاد 312 تاجرا، وشخصية واحد تحمل بطاقة VIP.ومن المؤسسات والمنظمات الدولية، فقد دخلت 52 مؤسسة دولية الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.