بريطانيا تدين بشدة مضي إسرائيل في بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية بالضفة

رام الله - دنيا الوطنأعرب الوزير البريطاني مارك فيلد، القائم بأعمال وزير شؤون الشرق الأوسط، عن إدانته لمضي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطط لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية.وقال فيلد، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، مساء اليوم الأحد، "تدين المملكة المتحدة بشدة قرار السلطات الإسرائيلية في 5 إبريل/نيسان، المضي قدما في خطط ومناقصات لبناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في أنحاء الضفة الغربية".وتابع: "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض فعليا إمكانية حل الدولتين"، مطالبا إسرائيل بوقف هذه الإجراءات التي تأتي بنتائج عكسية.