حزب الشعب يستنكر اعتقال الناشط الطلابي دويكات من أمام جامعة النجاح

رام الله - دنيا الوطنأعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد لعملية اعتقال الناشط الطلابي في جامعة النجاح، موسى دويكات، على يد الأجهزة الأمنية، مؤكداَ على ضرورة فتح تحقيق في عملية الاعتقال هذه، والكف عن الممارسات واحترام سيادة القانون.وقال حزب الشعب في تصريح صحفي: "إن إقدام عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية وبعضهم يرتدي زياً مدنياً، على اعتقال الناشط الطلابي دويكات من أمام حرم جامعة النجاح، بطريقة عنيفة وتحت تهديد السلاح وعلى مرأى من المارة، هو عمل مستنكر بشدة كونه يشكل انتهاك صارخ لحقوق المواطنين وحرياتهم، وهو الأمر الذي يستوجب فتح تحقيق سريع وجدي للوقوف على من أعطى الاوامر بالاعتقال بهذه الطريقة الاستعراضية التي تضمنت الاعتداء على المواطن بعد تقييده".وختم الحزب تصريحه، مطالباَ الجهات المسؤولة في السلطة الفلسطينية، بضرورة الكف فوراَ عن هذه الممارسات القمعية وكل أشكال انتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الديمقراطية، وإلزام الأجهزة الأمنية بعدم الدخل في الحياة الطلابية والابتعاد كلياَ عن مباني وحرم الجامعات، واحترام أحكام القانون في أية إجراءات كانت.