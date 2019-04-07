شؤون فلسطينية

حملة المقاطعة تدين تصريحات بن علوي المطالبة العرب بـ تبديد مخاوف إسرائيل

حملة المقاطعة تدين تصريحات بن علوي المطالبة العرب بـ تبديد مخاوف إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
رفضت حملة المقاطعة_ فلسطين، واستنكرت تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، المقام في البحر الميت بالأردن، والتي قال فيها إن "إسرائيل ليست مطمئنة على مستقبلها ولا تشعر بالأمان وعلى العرب تبديد مخاوفها". 

وقالت الحملة في بيان اصدرته: "إن مثل هذه التصريحات مستهجنة وخاصة في هذا الوقت الحساس من تاريخ القضية الفلسطينية، حيث يمنح الاحتلال الشرعية والضوء الأخضر لزيادة وتيرة هجمته الوحشية العنصرية على الفلسطينيين والتضيق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم. هل مطلوب من الضحايا طمأنة الجلاد، كنّا نتوقع في هذا الوقت بالذات الذي تسيل فيه دماء شعبنا في كل مكان، وتنتهك المقدسات، دعماً ومساندة لكبح جماح هذا الاحتلال العنصري الفاشي". 

ورأت الحملة أن تسارع مثل هذه التصريحات والخطوات التطبيعية المجانية مؤخراً، تأتي في إطار حسابات داخلية، على حساب حقوق شعبنا وتطلعاته. 

ودعت إلى التراجع عن هذه التصريحات التطبيعية المجانية، وبدلاً من ذلك الوقوف الى جانب شعبنا لاسترداد حقه في أرضه ومقدساته.  

وطالبت الحملة، الناشطين وأحرار العالم لبذل المزيد من الجهود لعزل الاحتلال ومقاطعته وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه وحصاره الظالم لشعبنا.

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