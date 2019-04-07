عرض بريطاني في خامس أيام مهرجان رام الله للرقص المعاصر











رام الله - دنيا الوطنقدمت فرقة (Luca Silvestrini's Protein) البريطانية، مساء اليوم الأحد، عرضا بعنوان (Border Tales)، على المسرح البلدي في مبنى بلدية رام الله، في خامس أيام مهرجان رام الله للرقص المعاصر في نسخته الرابعة عشرة.وصمم العرض لوكا سيلفستريني، واستمر لمدة75 دقيقة، وتناول بوضوح قضية النظرة الأحادية والفكرة النمطية عن الخارجين عن أنماط المجتمع الأوروبي، والبريطاني تحديداً، ويضيء العرض عبر الرقص وتقنيات المسرح الأخرى على ما نعتقده عن الآخرين وما يعتقده الآخرون عنا، وأن الحل يكمن في طريق باتجاهين على الجانبين قطعه.وأهدى مدير مهرجان رام الله للرقص المعاصر خالد عليان، عرض هذه الليلة لروح الشاعر أحمد دحبور الذي تصادف غدا ذكرى وفاته.