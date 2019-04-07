فتح: حماس تنهار أمام المشروع الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنعبٌرت حركة فتح عن غضبها الشديد إزاء الإنهيار الكبير والسقوط المدوي لحماس أمام المشروع الاسرائيلي المتمثل بإيجاد شريك فلسطيني لصفقة العار الصهيو-أمريكية الهادفة الى ضرب الهوية الوطنية وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس، وجعل هموم شعبنا المال والسولار والسمك بدل الدولة والقدس واللاجئين.وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي: "إن حماس موافقة على صفقة العار الصهيو- أمريكية، وتصرفاتهم على الأرض واضحة تماما في هذا الإتجاه، وأن حديثهم الإعلامي حول تصديهم لصفقة العار مجرد جزء من حملة التضليل الاعلامي الذي تمارسه منذ نشأتها".وأضاف: "إن شعبنا وقيادتنا لا يخشون إسرائيل وأمريكا وجبروتهم، وأن الخوف يكمن من فئران السفينه ، الذين يهدمون القلاع من داخلها.